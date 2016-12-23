Бизнес просит о доверии

Петербургский бизнес так и не почувствовал поддержки, которую обещали ему федеральные и городские чиновники. Зато ощутил нагрузку в виде новых проверок и косвенных налогов.

В ходе Петербургского международного форума 2016 года президент РФ Владимир Путин напомнил российским государственным мужам о необходимости поддерживать бизнес, а тем, кто этого не понимает, пообещал «серьезный разговор». Петербургские власти отреагировали молниеносно: на главных дискуссионных площадках последнего полугодия то и дело звучали лозунги о диалоге между чиновниками и предпринимателями, а для улучшения позиций в рейтинге ACИ и Doing business Смольный создал проектный офис по улучшению инвестклимата.

Усилия власти не вызвали бурной радости у предпринимателей. «Нам от властей ничего не надо. Мечта любого бизнеса – работать, не зная, как зовут всех чиновников, возглавляющих его населенный пункт», – заявила в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич.

Топ-менеджер подсчитала, что в 113 из 365 дней в году «Максидом» принимал у себя в гостях надзорные органы или готовил для них документы. «В этом году у нас была проверка Трудовой инспекции, несколько – Роспотребназора, четыре-шесть – Водоканала, фонда социального страхования, две пожарные, УФМС», – рассказала Мария Евневич.

В большинстве случаев претензий к ретейлеру не оказалось, но некоторые контролеры проявляли излишнее, по мнению предпринимателей, рвение. «Например, Водоканал приходил брать пробу с нашей парковки только после дождя, когда с машин смывается грязь. Когда мы говорили, что мы все промыли – придите между дождями, нам отвечали, что так не интересно», – пояснила она.

Точные убытки от проверок в компании подсчитать затруднились, но, по словам топ-менеджера, 30 – 40 процентов времени генерального директора розничной сети занято принятием решений по подобным мероприятиям. «На проверки работает треть бухгалтеров, две трети юристов. Документы по ним занимают площадь более 500 кв. м», – рассказала Мария Евневич, добавив, что, усиливая контроль, государство вроде бы заботится о потребителе, но не понимает, что в итоге все эти расходы ложатся на него.

«Грустно то, что население такие проверки поддерживает. Никто не понимает, что если вы оставите бизнес в покое, то станет всем лучше», – отметил в эфире [Фонтанка.Офис] управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. Топ-менеджер также не смог вспомнить ни одного поступка федеральных либо региональных властей, которые бы облегчили ему ведение бизнеса в этом году. Зато, по его словам, сейчас он ведет 56 тяжб в арбитраже, из них 40 – с государством. «В этих условиях тоже можно жить, но надо понимать, что это приведет к тому, что развиваться ничего в стране не будет», – отметил он. По словам Игоря Водопьянова, УК «Теорема» не планирует в будущем году инициировать новые проекты: «Сворачиваем все, что можно свернуть».

Ужесточение контроля заметили и представители других отраслей. «Мы работаем с гособоронзаказом. Конечно, в последнее время надзор за расходованием государевых денег усилился», – рассказал председатель совета директоров завода «Звезда» Павел Плавник, добавив, что масштабы инспекций «можно было бы уменьшить».

Вячеслав Жигалов, президент автодилера «Феникс Моторс» и вице-президент Российской ассоциации автодилеров, наоборот, наблюдает в последние годы снижение числа проверок. Однако это не означает, что чиновники оставили бизнес в покое. «Например, приглашают в налоговую, спрашивают: почему мало прибыли и плохо работаете?» – пояснил он. Кроме того, несмотря на мораторий на рост налогов, увеличилось число косвенных сборов — например из-за пересмотра кадастровой стоимости участков. «Судимся почти год — это стоит времени и денег», – отметил он.

По мнению предпринимателя, такая ситуация является следствием роста бюджетного дефицита. «Вместо создания условий для появления нового бизнеса, то есть увеличения количества налогоплательщиков, с существующих игроков пытаются собрать больше», – пояснил он.

«Проверки шли непрерывно весь 2015 – 2016 год. Мне кажется, не было дня, чтобы их не было», – рассказал совладелец группы «Лосево» (производитель и продавец молочных продуктов) Александр Маурер. Однако, в отличие от коллег по рынку, он даже видит в усилении контроля пользу для бизнеса: «Как говорится, что не убивает, делает нас сильнее». Куда больше расстраивает производителя отсутствие обещанной поддержки от государства. «Мы сделали инвестиции в реконструкцию фермы в 800 млн рублей. Нам должны были 20 процентов возместить субсидиями. Мы собрали все документы, но денег не получили — на все одобренные заявки их не хватило», – пояснил он. Впрочем, предприниматель не теряет надежды получить возмещение в будущем году.

Ранее ассоциация «Деловая Россия» оценивала общее число проверок надзорными органами российского бизнеса в 9 млн в год. Сами предприниматели затрудняются оценить их влияние на доходность бизнеса. «Слишком много времени уходит на сами проверки, чтобы еще тратить его на анализ», – пояснил Павел Плавник.

Авторам недавно опубликованного исследования Института проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в Санкт-Петербурге удалось показать устойчивую связь всевозможных инспекций со снижением прибыльности проверяемых компаний. Так, по данным аналитиков, проверка фирмы среднего размера сокращает ее прибыль на 6,2%, малого предприятия – на 13,3%. В итоге ежегодно такие мероприятия съедают в России не менее 0,2% ВВП.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»