«Фонтанка» за 60 секунд — 23 декабря

Наступила последняя спокойная пятница в этом году. Уже через неделю вам будет не до новостей — оливье сам себя не нарежет. А пока подводим итоги недели, удивляемся бандитским разборкам, неоднозначности роли ЗСД в жизни петербургского транспорта и криминальной хронике, которая, как всегда, доставляет.

Гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов подвел невеселые итоги уходящей информационной недели. Варваре Карауловой сидеть 4,5 года. В Германии — теракт, в Турции — убит наш посол. Одна вроде бы хорошая новость есть — Алеппо освободили.

Криминальные авторитеты планировали обсудить вопросы распределения сфер влияния на территории Северной столицы. И это новость не 1993 года. Потому что всех взяли без единого выстрела. Росгвардия отчиталась об успехах.

А вторая сторона этой ретро-новости объяснила «Фонтанке», зачем, собственно, встречались. Нет, не власть делить. Предметом дискуссии была судьба петербургского коммерсанта, который сбежал с семьей в Таиланд от «экономического давления». Ну о каких сферах влияния речь, в самом деле?

«Боярышник» не пройдет. Сотрудники Росалкогольрегулирования, экономической полиции и ФСБ при поддержке бойцов спецназа провели в Петербурге масштабный рейд по выявленным ими ранее местам, где производится и хранится контрафактный алкоголь. Фабрику шампанского они обнаружили во Фрунзенском районе, а склады с водкой – в Выборгском. К обеду 23 декабря силовики обещали вынести еще пару точек. Долго копили силовики сакральные знания, судя по всему.

В Следственном комитете обсуждают возвращение в Петербург полковника юстиции Екатерины Гилиной. Она приехала из Новгорода на повышение. Должность скучная. Но нескучна дама. Так что запасаемся попкорном.

Город Мирный готовится стать крупнейшим почтовым узлом России. Судя по тому, что главная достопримечательность Мирного — гигантский котлован, это будет не узел. А какое-то другое слово, которое Роскомнадзор печатать не велит.

Если для автомобилистов ЗСД — спасение, то для водителей автобусов — то самое слово, которое мы не напечатали выше. Угол Наличной и Уральской – место, где зарождаются пробки.

Мы еще не все рассказали о «деле золотых парашютистов». Это гендерная драма. Там во всем виновата женщина. Но отсидка светит мужикам.

Ну и, разумеется, о ежегодной пресс-конференции президента. Отметим петербургское. Журналист «Знак.ком» Екатерина Винокурова пожаловалась Владимиру Путину на избиение петербургского вольного фотографа Давида Френкеля. «Я не слышал таких фамилий, но посмотрю», – пообещал президент. Пусть и он будет знать, как вести себя, если одолевают санитары.

В Петербурге арестовали гражданина Владимира Тимошенко, писавшего в сети уничижительные для силовиков посты. Тимошенко снизил планку. В 2010 году он был осужден в Новгородской области за попытку подрыва стены Новгородского кремля. Правильно — пусть лучше ругается, собака лает, ветер носит.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на отчетно-выборной конференции «Единой России» победил на выборах секретаря партячейки: 3:166 в его пользу. Это успех.