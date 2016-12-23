Трамп получил "очень приятное письмо" от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента РФ Владимира Путина, и заявил, что надеется, что США и Россия смогут действовать в соответствии с предложенными российским лидером идеями, а «не идти альтернативным путем».

«Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем», — говорится в тексте неофициального перевода письма, предоставленном штабом Трампа.