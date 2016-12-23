В Останкинской башне не нашли возгорания

К Останкинской башне были отправлены бригады МЧС после сообщения о задымлении. Об этом РБК рассказал дежурный в пресс-службе столичного ведомства. По его словам, спасатели проверили здание, но признаков возгорания не обнаружили. «Причины появления дыма уже в самой телебашне будут устанавливать», — пояснил он.

«Эвакуация не проводилась, угрозы людям не было. Все дополнительные силы [прибывшие на место] отпущены, основные пока остаются у здания», — добавил собеседник.

Источник агентства РИА Новости ранее сообщал, что Останкинскую башню на высоте 248 метров заволокло дымом. По данным агентства, возгорание было на площади 0,5 кв. м.