В Алеппо переброшен батальон военной полиции России

Батальон военной полиции России прибыл в Алеппо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Военные полицейские войдут в состав территориальных отделов российского Центра по примирению враждующих сторон, на них возложена задача обеспечения безопасности военнослужащих Центра, специалистов российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.