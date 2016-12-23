Фондовый рынок России закрылся падением
Фондовый рынок России закрылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ опустился на 0,07% и составил 2173,18 пункта.
Индекс РТС просел на 0,7%, до 1117,92 пункта.
Фондовый рынок России закрылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ опустился на 0,07% и составил 2173,18 пункта.
Индекс РТС просел на 0,7%, до 1117,92 пункта.
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