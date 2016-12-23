Фондовый рынок России закрылся падением

Северо-Западный банк Сбербанка в текущем году выдал на 51% больше потребительских кредитов

По итогам 11 месяцев текущего года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 51,8 млрд рублей, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.