Петербургский фигурист Михаил Коляда стал чемпионом России

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершились соревнования среди одиночников. Петербургский фигурист Михаил Коляда занял первое место. В сумме за короткую и произвольную программы 21-летний спортсмен набрал 283,48 балла. Серебро и бронза достались москвичам Александру Самарину и Максиму Ковтуну соответственно. Добавим, что еще три петербуржца – 19-летний Андрей Лазукин, 17-летний Дмитрий Алиев и его сверстник Александр Петров – расположились на четвертой, пятой и шестой строчках, соответственно.

Напомним, ранее Коляда, Алиев и Петров вошли в расширенный список сборной России на Олимпиаду-2018.