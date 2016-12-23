РАР, ФСБ и полиция нашли паленый алкоголь и на рынке на Салова

Три ведомства продолжают рейд по изъятию перед Новым годом контрафактного алкоголя на петербургских рынках.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР), ФСБ и полиции к вечеру 23 февраля оказались на улице Салова, дом 52, где расположен рынок оптовой торговли.

Участники рейда нашли и изъяли несколько сотен коробок с контрафактной водкой разнообразных торговых марок разной ценовой категории, от «Трех озер» до водки «Финская».

Помимо этого на складе нашли несколько десятков коробок с вином, коньяком и шампанским, также нелегального производства.

Особо удивились оперативники, посетив кабинет хозяина склада, где коробки с паленой водкой соседствовали с парадным портретом президента Путина. Сейчас найденный алкоголь описывается, после чего он будет вывезен с территории.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов, в том числе спецназ, проводят масштабный рейд по ранее выявленным местам производства и складирования контрафактного алкоголя. Во Фрунзенском районе была обнаружена нелегальная фабрика шампанского, на которой в момент прибытия нежданных гостей рабочие-мигранты разливали по бутылкам «Боско». В Выборгском районе, в СНТ «Климовец», силовики обнаружили несколько ангаров, набитых ящиками с паленой водкой.