На Просвещения горел трамвай
В пятницу, 23 декабря, в Калининском районе Петербурга тушили трамвай маршрута №100, в котором загорелась проводка.
По сообщениям очевидцев, трамвай успел проехать перекресток улицы Брянцева и проспекта Просвещения.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что вызов поступил в 18:15. Спустя восемь минут пожар потушили.
В салоне трамвая начала тлеть проводка, пассажиры самостоятельно покинули транспорт, никто не пострадал.
На тушение пожара приехали 2 единицы техники.