На Просвещения горел трамвай

В пятницу, 23 декабря, в Калининском районе Петербурга тушили трамвай маршрута №100, в котором загорелась проводка.

По сообщениям очевидцев, трамвай успел проехать перекресток улицы Брянцева и проспекта Просвещения.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что вызов поступил в 18:15. Спустя восемь минут пожар потушили.

В салоне трамвая начала тлеть проводка, пассажиры самостоятельно покинули транспорт, никто не пострадал.

На тушение пожара приехали 2 единицы техники.