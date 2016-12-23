Роспотребнадзор: Ограничения не повлияют на продажу духов

Духи не исчезнут из магазинов в преддверии праздников из-за ограничений на спиртосодержащие жидкости в связи с ситуацией в Иркутске, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что запрет на продажу в течение 30 дней непищевых спиртосодержащих жидкостей не затронет парфюмерную продукцию.

«Указанная инициатива коснется только розницы, чтобы для производств, где предполагается использование спирта, это не имело никаких негативных последствий. Учитывая зимний сезон, этот запрет не коснется стеклоомывающей жидкости, хотя контроль за ней будет усилен. Это не затронет парфюмерную продукцию, духи», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, глава правительства Дмитрий Медведев поручил приостановить продажу товаров с содержанием спирта выше 25%.

Ранее стало известно, что число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 74.