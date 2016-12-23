Единороссы почти единогласно избрали секретарем петербургской ячейки Макарова

Вячеслава Макарова на отчетно-выборной конференции "Единой России" избрали секретарём петербургской ячейки партии. Как сообщили "Фонтанке" участники конференции, альтернативным кандидатом выступал депутат Сергей Купченко. За него проголосовали 3 человека, за Макарова – 166.

Отметим, что конференцию закрыли от прессы. Кроме того, повестку держали в секрете до последнего момента. На само мероприятие пригласили преимущественно лояльных Макарову партийцев.