Суд отклонил иск к «Эху Москвы» за «очернение памяти» первого главы КГБ

Еще
18:48 24.12.2016
Пришлите свою новость!
18:47
В США шериф в честь Рождества раздавал луковицы вместо штрафов
18:36
Жители города в Донбассе линчевали парившихся в бане националистов
18:25
Уполномоченный по правам ребенка назвала условия возможной отмены "закона Димы Яковлева"
18:20
В Петербург прилетел президент Казахстана
18:13
Орловский губернатор назвал журналистов "чепушилами"
18:01
ДТП с маршруткой превратило тоннель в Девяткино в «пешеходный»
17:53
В московской квартире, где были бабушка и маленький ребенок, нашли убитую 12-летнюю девочку
17:43
В Тунисе задержали трех подозреваемых в причастности к теракту в Берлине
17:38
В ДТП под Петербургом пострадали двое
17:30
Члены семьи рассказали о религиозных взглядах убийцы посла Карлова
17:21
У председателя садоводства с зарплатой 40 тыс. руб. угнали Lexus за 6 миллионов
17:12
Шведская королева попала в больницу в свой день рождения
17:03
На границе растёт большая пробка из Финляндии в Россию
16:51
Полтавченко поговорит с Шойгу о бесплатной для школьников «Авроре»
16:45
Суд арестовал члена правительства Карелии по обвинению в получении взятки
16:34
На парковке «Меги» избили и похитили табачного экспедитора
16:33
«Фонтанка» получила премию Смольного за проект по «Авроре»
16:21
Петербуржец «заминировал» пижонский Mercedes у ресторана на Савушкина
16:10
Трудовая партия России собирается в 2017 году участвовать в выборах
15:57
В Петербурге открыли отреставрированный Дом журналиста
15:52
В Петербурге ликвидирована наркопреступная группа
15:44
В Архангельске появился памятник Сталину
15:31
Мужчина, задержанный за изнасилование дочери, изобличен в насилии над сыном
15:25
Стюардесса, выжившая при падении самолета с 10 км, умерла в своей квартире
15:16
В Финляндии наступил Рождественский мир
15:08
ПВО США начали "отслеживать" новогоднее турне Санта-Клауса
14:57
В Ломоносове ищут извращенца, порезавшего школьницу
14:48
Два человека скончались в Башкирии при взрыве в бывшей воинской части
14:35
В Кировском районе Ленобласти в ДТП погибли трое
14:24
Фонд Кадырова отправил 80 тонн продуктов жителям Сирии
14:15
У ТРК «Вояж» на проспекте Энгельса нашли ручную гранату
14:06
На улице Бабушкина часть «Хонды» прилипла к автобусу
13:58
Купчинский «Колхоз» пережил налет
13:50
Подполковника МВД в Башкирии нашли мертвым на козырьке больницы
13:43
На стадионе Крестовского острова установили табло
13:37
«Ленэнерго» готовится к непогоде
13:29
Минобороны США создаст центр по борьбе с зарубежной пропагандой
13:21
В ДТП на «встречке» на Горском шоссе погиб человек
13:10
Юноша выпал с шестого этажа в Купчино
13:02
Меркель устроила рождественский шопинг
12:53
Уполномоченный по правам ребенка предлагает создать публичный реестр педофилов
12:45
Юный петербуржец попал в больницу, выпив энергетического напитка
12:30
Обама подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество с Россией
12:26
Из ТРК "Норд" на Просвещения эвакуировали посетителей из-за горящего мусора
12:19
Мессенджер Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом
12:06
Минометы ЗВО бьют по батареям
11:51
Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100
11:38
Трампу понравилось высказывание Путина о проигрыше Клинтон
11:30
В Аничковом дворце прошла благотворительная ёлка
11:25
Актриса, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», госпитализирована из самолета
11:13
Небольшое здание на Октябрьской набережной сгорело целиком
10:58
СМИ: МВД задолжало 700 млн руб. адвокатам
10:44
На КАД произошли массовые ДТП
10:30
Кабмин направил в регионы 6,4 млрд руб. на доплаты к пенсиям и 31,6 млрд на лекарства
10:15
Президент США распространил «закон Магнитского» на все страны
10:02
Грузовик и автобус столкнулись на дороге Парголово – Огоньки, есть жертвы
07:47
За посредничество в стомиллионной взятке в Петербурге задержаны экс-сотрудник ФСБ и приятель подполковника ГУСБ
01:53
В Петропавловской крепости открылось «Ледовое побоище»
01:30
Петербужцам покажут «Фальшивую монету» Горького
01:13
Музей городской скульптуры обратился к космосу
00:43
Тime опубликовал статью о коррумпированности Порошенко
00:38
На Рождество в Финляндии будут усилены меры безопасности
00:32
Военные Британии отрицают, что обозначают врага российской бронетехникой и формой
00:28
В США шериф в честь Рождества штрафовал нарушителей луком
00:14
Израильский министр о резолюции СБ ООН: США нас бросили
00:08
Президент Филиппин пообещал сжечь дотла ООН
23/12
Полиция гналась за маршруткой по улицам Кудрово
23/12
Украинский батальон объявил о захвате контролируемого Украиной села на Луганщине
23/12
Боевики отравили воду в Дамаске
23/12
Трамп: Изменится все, что касается ООН
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
23.12.2016 18:20

Суд отклонил иск к «Эху Москвы» за «очернение памяти» первого главы КГБ

Пресненский суд Москвы отклонил иск внучки генерала армии и первого главы КГБ Ивана Серова к радиостанции «Эхо Москвы» и историку Борису Соколову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Внучка Серова и депутат шестого созыва Госдумы Александр Хинштейн требовали от «Эха» и Соколова 3,5 млн руб. за осквернение памяти первого главы КГБ. В ходе судебного заседания представитель истцов просил взыскать с Соколова 1,5 млн руб., а с радиостанции — 2 млн руб. Однако представители историка настаивали, что исковые требования необоснованны.

«Это было оценочное суждение. Мы пониманием, что требования заявлены по конкретным фразам, но нужен определенный контекст», — сказала защита Соколова. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, иск внучка подала «за очернение памяти деда».

Причиной предъявления требований стала программа «Дилетанты», которая вышла 14 июля. Тогда ведущий программы Виталий Дымарский и историк Борис Соколов обсуждали книгу «Иван Серов. Записки из чемодана», которая основана на дневниковых записях самого Серова.

Соколов во время эфира заявил, что имеет «сомнения в аутентичности этого документа». Он предположил, что сами записи могли быть «изготовлены потом и к Серову не иметь отношения». Историк выразил мнение, что целью этого могла стать реабилитация образа первого главы КГБ.

Во время судебного заседания Соколов отметил, что предмет рассмотрения — мемуары, где могут быть ошибки и анахронизмы. В таком случае подача материала не корректная, заявил историк.

Иван Серов был председателем КГБ с 1954-го по 1958 год, он также занимал пост первого руководителя ведомства после его создания. С 1958-го по 1963 год он был начальником главного разведывательного управления Генштаба.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трудовая партия России собирается в 2017 году участвовать в выборах
Минобороны США создаст центр по борьбе с зарубежной пропагандой
Меркель устроила рождественский шопинг
Обама подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество с Россией
Трампу понравилось высказывание Путина о проигрыше Клинтон
Президент США распространил «закон Магнитского» на все страны
Трамп получил "очень приятное письмо" от Путина
Кадыров: Путин должен быть президентом и после 2018-го
Роспотребнадзор: Ограничения не повлияют на продажу духов
Единороссы почти единогласно избрали секретарем петербургской ячейки Макарова
Спикер тайно стал секретарем
Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина
Возвращение строптивой на Мойку
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
«Никто из Японии на Курилы не поедет»
Парламентарии сели на коня
Репутацию Горизбиркома доведут до суда
«Мирный договор с Японией не нужен»
Чайка и Бортников бьются за полицию на транспорте
Навальный: кандидат в президенты или в осужденные
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

У ТРК «Вояж» на проспекте Энгельса нашли ручную гранату

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

Лев Лурье: Как "мамочкин сынок" Кеннеди сменил Эйзенхауэра

Береговая охрана сняла дрейфующих рыбаков со льдин Финского залива

Здание 12-ти Коллегий, фото: Антонина Байгушева / ДП

Nota Bene: День бюрократа

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.