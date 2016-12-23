Суд отклонил иск к «Эху Москвы» за «очернение памяти» первого главы КГБ

Пресненский суд Москвы отклонил иск внучки генерала армии и первого главы КГБ Ивана Серова к радиостанции «Эхо Москвы» и историку Борису Соколову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Внучка Серова и депутат шестого созыва Госдумы Александр Хинштейн требовали от «Эха» и Соколова 3,5 млн руб. за осквернение памяти первого главы КГБ. В ходе судебного заседания представитель истцов просил взыскать с Соколова 1,5 млн руб., а с радиостанции — 2 млн руб. Однако представители историка настаивали, что исковые требования необоснованны.

«Это было оценочное суждение. Мы пониманием, что требования заявлены по конкретным фразам, но нужен определенный контекст», — сказала защита Соколова. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, иск внучка подала «за очернение памяти деда».

Причиной предъявления требований стала программа «Дилетанты», которая вышла 14 июля. Тогда ведущий программы Виталий Дымарский и историк Борис Соколов обсуждали книгу «Иван Серов. Записки из чемодана», которая основана на дневниковых записях самого Серова.

Соколов во время эфира заявил, что имеет «сомнения в аутентичности этого документа». Он предположил, что сами записи могли быть «изготовлены потом и к Серову не иметь отношения». Историк выразил мнение, что целью этого могла стать реабилитация образа первого главы КГБ.

Во время судебного заседания Соколов отметил, что предмет рассмотрения — мемуары, где могут быть ошибки и анахронизмы. В таком случае подача материала не корректная, заявил историк.

Иван Серов был председателем КГБ с 1954-го по 1958 год, он также занимал пост первого руководителя ведомства после его создания. С 1958-го по 1963 год он был начальником главного разведывательного управления Генштаба.