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23.12.2016 18:12

Лужков заявил, что у него воспаление легкого

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал слухами сообщения о своей якобы клинической смерти и заявил, что у него диагностировали воспаление легкого, передает РИА Новости.

«Все эти разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда», — сказал Лужков.

Он отметил, что медики диагностировали у него воспаление легкого, спровоцированное вирусной инфекцией.

«Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого», — подчеркнул экс-мэр Москвы.

Ранее представитель бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков опроверг информацию о том, что политик перенес клиническую смерть.

Источник: «Газета.Ru»


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