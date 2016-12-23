Лужков заявил, что у него воспаление легкого

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал слухами сообщения о своей якобы клинической смерти и заявил, что у него диагностировали воспаление легкого, передает РИА Новости.

«Все эти разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда», — сказал Лужков.

Он отметил, что медики диагностировали у него воспаление легкого, спровоцированное вирусной инфекцией.

«Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого», — подчеркнул экс-мэр Москвы.

Ранее представитель бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков опроверг информацию о том, что политик перенес клиническую смерть.