Спикер тайно стал секретарем

Петербургские единороссы на закрытой конференции переизбрали секретарем Вячеслава Макарова. На конференцию массовки не пришел даже губернатор Полтавченко.

Петербургская «Единая Россия» провела отчетно-выборную партийную конференцию. Рассказывать о своих успехах приверженцы власти решили кулуарно, собрав на мероприятие лояльных муниципалов. Почти безальтернативно переизбрав секретарем спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, городское «ЕдРо» также обновило политсовет. У руля петербургской ячейки партии теперь: друг авторитета Кулибабы, Вера Подгузова (Путина), сын директора столовой Мариинского дворца, петроградские муниципалы и почти все депутаты ЗакСа и Госдумы.

«За последние четыре года рейтинг партии в Санкт-Петербурге резко вырос», – сообщает пресс-служба «Единой России». Как говорится в релизе о прошедшей в городе конференции, со ссылкой на спикера Вячеслава Макарова, «Единая Россия» является «не просто большинством, а ответственным большинством». Мероприятие проходило в закрытом от журналистов режиме, но ничего, кроме как «скука», несмотря на такую секретность, его участники не произносят.

До начала держали в тайне и повестку конференции: видимо, потому, что в ней значился пункт о досрочном избрании секретаря петербургской ячейки. «На самом деле это поручение генсовета партии – переизбрать во всех регионах руководителей, но было решено не говорить об этом открыто до последнего момента», – объясняют собеседники «Фонтанки». Кроме того, перестраховавшись, парторганизаторы персонально пригласили в КДЦ «Московский» муниципалов из Петроградского и Адмиралтейского районов, лояльных Макарову. Тех членов «ЕР», в чьем отношении были подозрения, звать и уведомлять не стали.

Не пришел на конференцию и губернатор Георгий Полтавченко. Впрочем, было объявлено, что у него неотложное мероприятие в Смольном. Что причина именно в этом, поверили не все. Также проигнорировал мероприятие вице-губернатор Александр Говорунов, отвечающий за внутреннюю политику. Вместо градоначальника и главы его администрации, с которыми у спикера ЗакСа Макарова в последнее время складывались не самые прекрасные отношения, с приветственным словом выступил вице-губернатор по культуре Владимир Кириллов.

Объяснить, с чем связан режим секретности конференции, собеседники «Фонтанки» берутся только одним — желанием перестраховаться. В прошлый раз, пять лет назад, Вячеслав Макаров боролся за пост секретаря с ныне главой Невского района Константином Серовым. Противостояние шло серьезное и носило вовсе не технический характер, однако уже на самой конференции просмольнинский кандидат Серов снял свою кандидатуру. Последствием этой борьбы стал раскол между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в петербургской «Единой России». После скандала своего поста лишился глава Адмиралтейского района Николай Линченко, выступивший на стороне Макарова. Серов, в свою очередь, через некоторое время сложил полномочия депутата и перешел работать в Смольный.

В этот раз у Макарова был лишь единственный соперник — бывший сотрудник его же аппарата Сергей Курченко, ныне избранный депутат ЗакСа. За него проголосовали трое, 166 голосов ушло Макарову.

Кроме того, единогласно партийцы проголосовали за региональный политсовет, обновив его на 70 процентов.

Из него исключили, например, экс-спикера, а ныне сенатора Вадима Тюльпанова. А включили нового члена партии – ректора СПбГУ Николая Кропачева. У последнего прекрасное соседство – также в политсовет вошли представляющие партию власти депутаты ЗакСа и Государственной думы, кроме Сергея Вострецова, который не так давно пытался устроить партийный переворот.

Вместе с Кропачевым управлять городской ячейкой будет сослуживец петербургского авторитета Владимира Кулибабы – бизнесмен из 1990-х и бывший депутат Вадим Жимиров. (Он упоминался в деле об убийстве генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Напомним, Кулибабу по этому делу оправдали присяжные, хоть в отношении него и дал признательные показания киллер.)

Войдут в политсовет считающаяся дальней родственницей президента Вера Подгузова (ранее — Путина) и сын директора столовой Мариинского дворца Алексей Лимаренко.

Кроме того, сохранят свои позиции в партии генеральный директор ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» Сергей Густов и председатель совета директоров «Группы ЛСР» Александр Вахмистров. Всего в политсовет выбрали 80 человек: муниципальные депутаты с Петроградской стороны, сотрудники аппарата ЗакСа и все близкие люди полковника Макарова.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»