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23.12.2016 20:00

Setl City сдала два детских сада и два жилых дома в ЖК «GREENЛандия»

Setl City сдала два детских сада и два жилых дома в ЖК «GREENЛандия»
Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10 и 11 микрорайона «GREENЛандия», который компания строит недалеко от станции метро «Девяткино», в зоне Мурино Ленинградской области.

В каждом из сданных домов также расположились встроенные детские сады суммарно на 200 мест. Setl City приступила к передаче квартир дольщикам.Эксклюзивным брокером традиционно выступала «Петербургская Недвижимость».

В корпусах 10 и 11 предусмотрено 1004 квартиры с полной чистовой отделкой суммарной жилой площадью около 34 тыс.кв.м., кладовые жильцов, а также два детских сада на 100 мест каждый. Таким образом, в ЖК «GREENЛандия» уже введены в эксплуатацию 13 жилых домов, 4 детских сада по 100 мест и 1 детский сад на 140 мест. 

Отметим, что в стадии строительства находится школа на 1175 учеников, которая расположена между только что сданными корпусами 10 и 11. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на I-е полугодие 2018-го года, после чего она будет передана на муниципальный баланс.

Напомним, жилой комплекс «GREENЛандия» расположен у Северо-Восточной границы Петербурга, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Девяткино». Комплекс состоит из трех кварталов, первый из которых уже построен и заселен. Проект включает в себя жилую, коммерческую и социальную недвижимость общей площадью более 1,15 млн. кв. м. Всего в «GreenЛандии» предусмотрен 31 жилой дом, 10 детских садов, 2 школы, поликлиника, спортивные комплексы и множество объектов торгово-сервисной инфраструктуры.  

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

 

 


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Новости компаний
Setl City
23.12.2016 20:00

Setl City сдала два детских сада и два жилых дома в ЖК «GREENЛандия»

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10 и 11 микрорайона «GREENЛандия», который компания строит недалеко от станции метро «Девяткино», в зоне Мурино Ленинградской области
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Новости компаний
Setl City
23.12.2016 20:00
Setl City сдала два детских сада и два жилых дома в ЖК «GREENЛандия»
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10 и 11 микрорайона «GREENЛандия», который компания строит недалеко от станции метро «Девяткино», в зоне Мурино Ленинградской области
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