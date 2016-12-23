Меркель поручила ужесточить законодательство ФРГ для мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта в Берлине меры безопасности в стране будут ужесточены, передает Би-би-си.

«Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты», — сказала она.

Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги. Если есть «потребность в изменении законодательства и мер безопасности».

Ранее сообщалось, что террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.