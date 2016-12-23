В Пскове рассматривается дело о ликвидации НКО «Возрождение» Льва Шлосберга

Псковский городской суд начал рассмотрение административного дела о ликвидации автономной некоммерческой организации «Центр социального проектирования «Возрождение». С административным иском об исключении центра из Единого государственного реестра юридических лиц выступило Управление Министерства юстиции РФ по Псковской области.

АНО ЦСП «Возрождение» известно тем, что одним из его учредителей, а также директором много лет являлся ныне депутат Псковского областного собрания, руководитель псковского регионального отделения политической партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Возрождение» было включено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента 30 декабря 2014 года. Поводом для включения в реестр стали иностранные гранты организации и участие Льва Шлосберга в дискуссии «Международное усыновление детей из России: от чего отказались и к чему придем». Сам он заявляет, что участвовал в дискуссии как депутат, а не как директор НКО, но суды встали на сторону Минюста.

В административном иске управления Минюста указано, что в ходе проверок были выявлены существенные нарушения закона. Положения устава не соответствуют действующему законодательству, организация не имеет надлежащего юридического адреса, не сообщает о своем фактическом местонахождении, не представляет документы при проведении проверок, не сдает оформленную бухгалтерскую отчетность как организация, осуществляющая функции иностранного агента. В связи с этим на основании п. 10 ст. 32 Закона «О некоммерческих организациях» управление Минюста просит ликвидировать организацию и исключить ее из ЕГРЮЛ.

Представитель Минюста Вадим Сиверский уточнил, что управление проводило несколько проверок по заявлению самой организации «Возрождение», которые она направляла в Минюст для снятия статуса иностранного агента. Но эти проверки «ни к чему хорошему не привели».

«Сама организация препятствует любыми способами, чтобы эти проверки были проведены. В 2015 году одна проверка вообще не состоялась, потому что не было никого, никого не нашли. По тем документам, которые есть у нас, считаем, что организация не выполняет свои функции, не работает. Документы о деятельности не предоставляет, что говорит о том, что деятельности никакой нет», — рассказал в суде Сиверский.

В качестве доказательства Минюст представил копию постановления мирового судьи о наложении штрафа на АНО ЦСП «Возрождение» по ч. 3 ст. 19.4.1 КоАП РФ (повторное воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля).

Представитель Минюста просил вызвать в суд учредителей организации, входящих в руководящий орган — совет учредителей, «для того, чтобы узнать о деятельности организации более подробно, когда собираются, какие вопросы решают».

Директор АНО ЦСП «Возрождение» Максим Копытов заявил, что не согласен с иском. Он сослался на постановление Конституционного суда РФ от 18.07.2003 № 14-П, в котором указано, что ликвидация юридического лица как санкция не может быть назначена по одному лишь основанию неоднократности нарушения законодательства, а должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности, быть соразмерной допущенным нарушениям и вызванным ими последствиям.

«Указанные Минюстом нарушения являются формальными, несущественными и не нарушают прав иных лиц. Являются устранимыми, в связи с чем ликвидация является чрезмерной санкцией. Организация принимает меры для устранения нарушений. 20 декабря 2016 года направила новый устав в Минюст для регистрации. В настоящее время в отношении документов проводится правовая экспертиза. Таким образом, нарушения могут быть устранены», — озвучил позицию НКО Максим Копытов.

Директор «Возрождения» сообщил, что уже несколько раз направлял новую редакцию устава для регистрации и каждый раз получал отказ по разным основаниям. Поэтому организация вынужденно работает по уставу 1997 года.

«В настоящее время „Возрождение« внесено в реестр иностранных агентов и не ведет деятельность, которую Минюст мог бы квалифицировать как политическую. Организация проводит внутренние мероприятия, собрания учредителей и т.д. В Минюст в 2015 году предоставлялся перечень мероприятий правозащитной деятельности, что соответствует целям и задачам организации. В первую очередь они направлены на выход самой организации из реестра иностранных агентов», — добавил Копытов.

Что касается местонахождения, то ответчик пояснил, что в 2015 году муниципалитетом был расторгнут договор на аренду помещения, в котором «Возрождение» находилось ранее. Это решение было обжаловано, но безуспешно. Все это время организация не имела помещения. Новый договор аренды заключен в ноябре 2016 года, договор в Минюст представлен.

Представитель Минюста тут же заявил, что договор ничтожен, поскольку в нем не указана цена.

Директор «Возрождения» Максим Копытов просил отложить судебное заседание для того, чтобы ознакомиться с материалами дела и привлечь к участию в деле юриста.

Председательствующий судья Псковского городского суда Сергей Падучих сообщил, что юридически значимым вопросом является только то, предоставляла ли организация в установленные сроки необходимые сведения. Нарушения закона в деятельности организации значения не имеют.

Следующее судебное заседание назначено на 17 января 2017 года. Учредителей в суд пока вызывать не будут, поскольку сначала нужно решить вопрос с юридически значимыми фактами. Пока они не представлены ни одной из сторон.