Состояние Лужкова назвали удовлетворительным

Состояние здоровья бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова нормализовалось. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я только что побывал у Юрия Михайловича, мы с ним прекрасно пообщались, он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области. Проведены все необходимые диагностические мероприятия, опасность миновала, жизни Юрия Лужкова ничто не угрожает», – сказал вице-мэр Москвы Леонид Печатников.

Чиновник заявил, что, вероятно, в течение недели Лужков будет выписан из больницы.