СКР возбудил уголовное дело против чиновника иркутского Роспотребнадзора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя руководителя Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова после массовых отправлений концентратом для ванн «Боярышник». Чиновника подозревают в халатности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении граждан фактов.

В результате оперативно-следственных мероприятий был обнаружен склад метилового спирта, который использовался для приготовления продукции, вызвавшей массовое отравление. «Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника». Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России», — заявили в СК.

Всего, по данным следствия, в Иркутске зафиксировано 122 случая отравления метанолом. По последним данным, 74 человека погибли, 31 пострадавший находятся в больницах.

Количество задержанных по возбужденному ранее уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, — достигло 19 человек. Ранее сообщалось об 11 задержанных.​