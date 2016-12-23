Запуск космического корабля «Протон-М» со спутником EchoStar 21 перенесли

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом связи EchoStar 21, который был запланирован на 28 декабря, перенесен. Об этом сообщается на сайте Центра имени Хруничева. Такое решение было принято Государственной комиссией.

Перенос пуска связан с дополнительными проверками систем ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М». На какую дату перенесен пуск, будет объявлено «дополнительно», отмечается в сообщении.

Как заявили в Центре имени Хруничева, EchoStar 21 является «мощным» геостационарным спутником связи, который был изготовлен компанией Space Systems/Loral по заказу американского глобального оператора спутниковой связи EchoStar Corporation. Спутник предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи в Европе. EchoStar 21 станет шестым спутником EchoStar на орбите, который будет запущен с помощью ракеты-носителя «Протон». Вывести EchoStar 21 на расчетную орбиту должен разгонный блок «Бриз-М».

Контракт на запуск спутника EchoStar 21 был заключен дочерней компанией Центра имени Хруничева — российско-американским предприятием International Launch Services Inc.