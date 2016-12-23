Под землей найдена доисторическая бактерия, устойчивая к 18 антибиотикам

Ученые обнаружили в одной из самых глубоких пещер на Земле древний штамм бактерии Paenibacillus. По-видимому, он устойчив даже к самым сильным существующим антибиотикам. О находке специалисты рассказывают в журнале Nature Communications.

Бактерия была найдена на глубине 305 м в пещере Лечугилья в штате Нью-Мексико. Она провела там около 4 млн лет. Результаты анализов показали, что бактерия резистентна к 18 различным антибиотикам, включая препараты последнего поколения. Это свидетельствует о том, что механизмы, обеспечивающие устойчивость бактерий, появились задолго до того, как люди начали пользоваться антибиотиками.

Основной способ «защиты» бактерии – обеспечение мутаций в отдельных клетках, которые передаются следующему поколению. Пока что бактерия безвредна для человека, но не исключено, что она со временем эволюционирует в патогенную.