Ректор ГИТИСа пообещал сместить декана театроведческого факультета

Декан театроведческого факультета ГИТИС Наталья Пивоварова покинет свой пост из-за поддержки протестующих студентов, сообщил РБК ректор университета Григорий Заславский. «Она больше не будет деканом — это я вам гарантирую», — заявил он. Студенты выступают против слияния по инициативе ректора театроведческого и продюсерского факультетов, о котором стало известно 21 декабря.

Ректор в разговоре с РБК уточнил, что Наталья Пивоварова "будет доцентом". В данный момент она находится "на больничном листе".

По словам ректора, Пивоварова призывала студентов своего факультета бастовать. «Декан, даже находящийся на больничном листе, не имеет права призывать студентов к такой форме неповиновения, особенно в зачетную сессию, потому что студенту это грозит отчислением», — пояснил он.

«Я призываю вас всех протестовать против инициативы ректора. В память о наших великих учителях — мы не можем позволить уничтожение нашего факультета!» — написала 21 декабря Пивоварова на своей странице в Facebook.

23 декабря свыше 30 студентов устроили на территории ГИТИСа протестную акцию-перформанс: расставили парты при входе в университет и через звукоусилитель пытались донести до ректора свое несогласие с тем, что к ним не прислушиваются, рассказала РБК студентка Екатерина Тимонина. На входную дверь студенты наклеили плакаты с изображением Тяни-толкая (сказочного животного с двумя головами на одном туловище).

«Мы лишь хотели напомнить о наших правах, зачитывали устав, где сказано, что студенты имеют право участвовать в жизни вуза», — рассказала РБК студентка. В уставе ГИТИСа закреплены права студентов на обжалование любых локальных актов в университете (п. 102 «л» устава), а также на участие «в формировании содержания своего профессионального образования» (п. 102 «м» устава).

«Нам выключили электричество, но мы продолжили читку. В итоге пришел секретарь ректора и сказала: «Расходитесь!» – и пригрозила полицией», — добавила Тимонина. Секретарь ректора ГИТИСа Эльвира Карягина отказалась от комментариев. Представитель ОВД по району Арбат сообщил РБК, что по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 6, где находится ГИТИС, наряд не выезжал. По словам студентов, у ворот университета появлялась полицейская машина. Ректор заявил РБК, что не знает об акции. По его словам, полицейские, которые появились во время акции, могли быть его частью. «Люди часто перформанс устраивают и [сами] полицию вызывают», — отметил он.

21 декабря студенты, выпускники и часть педагогов ГИТИСа написали открытое письмо на имя Заславского, министра культуры Владимира Мединского и председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина. Они потребовали повторного созыва ученого совета в полном составе и открытого обсуждения проекта.

На следующий день ректор встретился с преподавателями и студентами. Учащиеся назвали разговор неконструктивным и заявили о бойкоте лекций, семинаров, зачетов и экзаменов до тех пор, пока руководство не отменит реформу. В разговоре с РБК ректор университета заявил, что недовольные слиянием факультетов «ориентируются на личное отношение» и «не вникают в аргументы».