Петербургские единороссы тайно переизберут Макарова на закрытой конференции

«Единая Россия» в эти минуты проводит отчетно-выборную конференцию в Санкт-Петербурге. Как сообщили «Фонтанке» партийцы, в повестке — избрание секретаря городского отделения партии, коим сейчас является спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Стоит отметить, что на конференцию не пустили журналистов, а повестку держали в секрете, в том числе и от ряда делегатов конференции.

Напомним, что в прошлый раз Макаров боролся за пост секретаря с ныне главой Невского района Константином Серовым. Последствием противостояния стал раскол между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в партии. После скандала своего поста лишился глава Адмиралтейского района Николай Линченко, выступивший на стороне Макарова. Серов, в свою очередь, после конференции «Единой России» сложил полномочия депутата и перешел работать в Смольный.

Отметим, что сегодняшнюю конференцию пропустил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вместо него приветственное слово зачитывал вице-губернатор Владимир Кириллов.