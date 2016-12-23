Экспресс-рецепт: Звёздные слойки
Рождественские звёзды (Звёздные слойки) / Tähtitortut.
Вы можете использовать либо готовое сладкое слоёное тесто, либо сделать его самостоятельно. Предлагаем рецепт теста 1909 года:
- 1 ч. л. пекарского порошка
- 700 мл пшеничной муки + ещё немного для процесса замешивания
- 300 мл нежирных сливок
- 330 г сливочного масла комнатной температуры
- 300 г сливового или яблочного повидла (в финских магазинах продаётся специальное повидло для выпечки)
- 1 яйцо
1. Смешайте пекарский порошок с пшеничной мукой и влейте сливки, взбивая смесь. Затем смешайте с маслом и ненадолго поместите тесто в холодильник.
Если тесто «слабое», добавляйте необходимое количество муки, когда месите его. Раскатайте тесто до толщины в полсантиметра.
2. Разрежьте тесто на квадраты 9х9 см. Сделайте надрезы на всех четырех углах к центру, смажьте центр яйцом. Каждый второй получившийся в результате надрезов внешний уголок прижмите к центру. Смажьте поверхность яйцом. Положите в середину по чайной ложке яблочного или сливового повидла. Выпекайте в духовке при 180-200 С (в зависимости от мощности духовки) в течение 10-15 минут. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
Hyvää ruokahalua! Приятного аппетита!