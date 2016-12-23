Экспресс-рецепт: Звёздные слойки

Финляндия празднует Рождество. Традиционное сладкое угощение в этот день - Звёздные слойки. Шеф-повар резиденции генконсула Финляндии в Петербурге Томми Симпанен поделился с читателями "Фонтанки" секретами приготовления лакомства.

Рождественские звёзды (Звёздные слойки) / Tähtitortut.

Вы можете использовать либо готовое сладкое слоёное тесто, либо сделать его самостоятельно. Предлагаем рецепт теста 1909 года:

1 ч. л. пекарского порошка

700 мл пшеничной муки + ещё немного для процесса замешивания

300 мл нежирных сливок

330 г сливочного масла комнатной температуры

300 г сливового или яблочного повидла (в финских магазинах продаётся специальное повидло для выпечки)

1 яйцо

1. Смешайте пекарский порошок с пшеничной мукой и влейте сливки, взбивая смесь. Затем смешайте с маслом и ненадолго поместите тесто в холодильник.

Если тесто «слабое», добавляйте необходимое количество муки, когда месите его. Раскатайте тесто до толщины в полсантиметра.

2. Разрежьте тесто на квадраты 9х9 см. Сделайте надрезы на всех четырех углах к центру, смажьте центр яйцом. Каждый второй получившийся в результате надрезов внешний уголок прижмите к центру. Смажьте поверхность яйцом. Положите в середину по чайной ложке яблочного или сливового повидла. Выпекайте в духовке при 180-200 С (в зависимости от мощности духовки) в течение 10-15 минут. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Hyvää ruokahalua! Приятного аппетита!