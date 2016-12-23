Петербуржцы в рекордные сроки собрали деньги регбистам с инвалидностью
Горожане в рекордно короткий срок собрали деньги для ремонта игровых колясок спортсменов петербургского клуба по регби на колясках.
Сбор был закрыт за пару часов благодаря оперативной помощи Федерации регби Санкт-Петербурга и петербуржцам.
Напомним, сегодня, 23 декабря, в редакцию «Фонтанки» с просьбой о помощи обратился фонд «ТОЧКА ОПОРЫ». Необходимо было собрать всего 18 тысяч рублей . Откликнулись все, включая Федерацию регби Санкт-Петербурга.
«Совсем скоро средства будут направлены спортсменам с инвалидностью, и они смогут начать подготовку к встрече с финскими регбистами», – сказали в фонде.
«ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто откликнулся.