Петербуржцы в рекордные сроки собрали деньги регбистам с инвалидностью

Горожане в рекордно короткий срок собрали деньги для ремонта игровых колясок спортсменов петербургского клуба по регби на колясках.

Сбор был закрыт за пару часов благодаря оперативной помощи Федерации регби Санкт-Петербурга и петербуржцам.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в редакцию «Фонтанки» с просьбой о помощи обратился фонд «ТОЧКА ОПОРЫ». Необходимо было собрать всего 18 тысяч рублей . Откликнулись все, включая Федерацию регби Санкт-Петербурга.

«Совсем скоро средства будут направлены спортсменам с инвалидностью, и они смогут начать подготовку к встрече с финскими регбистами», – сказали в фонде.

«ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто откликнулся.