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23.12.2016 17:58
31 Комментариев

Угол Наличной и Уральской: транспортный мешок на ничьей земле

Угол Наличной и Уральской - место, где сплелись интересы автомобилистов, общественного транспорта, коммерческого арендатора и Смольного. Пока из этого родилась постоянная пробка.
Угол Наличной и Уральской: транспортный мешок на ничьей земле

Три недели прошло с открытия Центрального участка ЗСД со съездом на Васильевский остров. Те, кто теперь имеет возможность, к примеру, долететь без пробок до Богатырского проспекта, не нарадуются. Однако на углу Уральской и Наличной улиц, где находится автобусное кольцо для нескольких маршрутов общественного транспорта, образовалось настоящее «бутылочное горлышко». И, как выясняется, у этой проблемы есть своя многолетняя история.

«Воронка» перед ЗСД

Автомобилисты, которые двигаются по Наличной улице в сторону заезда на ЗСД, каждое утро встают в пробку на подъезде к Уральской улице. С начала декабря транспортный поток здесь предсказуемо увеличился, теперь в этом потоке – как и во встречном – зачастую можно увидеть большегрузы. Однако причина не только в открытии центрального участка диаметра.

Дело в том, что на пересечении улиц, напротив парка Декабристов, находится площадка для отстоя автобусов перед их выходом на маршрут. Сейчас сюда заведены 12 номеров: № 1, 6, 6А, 7, 41, 42, 47, 100, 128, 151, 152 и 158. На фотографиях видно, что с дисциплиной движения здесь большие проблемы: часть автобусов просто встают в крайнем правом ряду на Наличной, даже не заезжая на площадку. Те, кто все-таки намерен туда просочиться, встают в очередь с правым поворотником слева от них – в итоге вперед к Морской набережной проезжает только один ряд.

С выездом с площадки проблем даже больше. Водителям автобусов приходится перегораживать все движение к ЗСД, чтобы пересечь его и уйти налево. А вклиниться в мощный поток, который идет от залива, теперь стало гораздо сложнее, так что одним автобусом поперек дороги дело зачастую не ограничивается. К моменту, когда кольцо ЗСД было замкнуто, на выезде с территории диспетчерской станции установили светофор. «Зеленый свет горит считанные секунды, – говорит одни из водителей автобусов. – О каком вообще расписании можно говорить, если мы просто не можем выехать на маршрут вовремя». С этим, кстати, согласны и в «Пассажиравтотрансе», где отметили, что «продолжительность включения зеленого сигнала светофора для выезда автобусов недостаточна».

Водители общественного транспорта, которым приходится «закольцовываться» на углу Наличной и Уральской, вообще в выражениях не стесняются. Им, в отличие от большинства автомобилистов, оценить положительный эффект от открытия ЗСД сложно, так что они с началом декабря связывают только появление новых проблем. 

Интересно, что об этих проблемах предупреждали в Смольном. «Мы просили учитывать при подготовке организации съезда, что у Наличной улицы есть троллейбусное и трамвайное кольцо и автобусная разворотная площадка, – рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту. – Решение принимал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, наша позиция остаётся прежней». 

В КРТИ считают, что дело не в диспетчерской станции, а в разворачивающихся автобусах, которые останавливаются на Наличной улице, и отмечают, что средствами организации движения эту проблему не решить.

Кроме автобусного на этом перекрестке находятся троллейбусное (3 маршрута) и трамвайное кольца. Трамваям приходится встраиваться в поток, идущий с ЗСД, в результате на перекрестке становится вообще не протолкнуться. 

В неудобном положении находятся жители многоэтажных домов 41 – 45 по Морской набережной. Из-за отсутствия проезда к скоростному диаметру по Адмиральскому проезду у них нет возможности выскочить из своих дворов на ЗСД. В теории, они должны ехать по набережной вместе с теми, кто движется с запада на восток, затем по Наличной – и разворачиваться на углу с Уральской. Однако при нынешней ситуации на перекрестке это превращается в утопию. Самые нетерпеливые разворачиваются с нарушением прямо на Морской набережной, самые законопослушные едут до Смоленки. Да и в обширных дворах этих многоэтажек, по словам жильцов, сейчас образовался траффик, мало уступающий по интенсивности тому, что идет по ЗСД.

Координатор "Городских проектов" в Петербурге Арсений Афиногенов считает, что в рамках существующей улично-дорожной сети хорошего решения этой проблемы быть не могло, нужно было выбирать между плохими. 

«Одно плохое решение предполагало направление потока с ЗСД через тихие жилые кварталы, другое — проблемы для десятков тысяч жителей Васильевского острова, пользующихся маршрутами общественного транспорта, которые кольцуются в этом месте, – говорить специалист. – Власти выбрали второе. Хорошим решением было бы строительство продления набережной Макарова заранее и ввод ее в эксплуатацию одновременно с центральным участком ЗСД, а также мостом через остров Серный. Но этому помешала рассогласованность различных властных структур — строительство моста даже отменили, а затем снова к нему вернулись, — и в итоге мы имеем ту ситуацию, которая сложилась».

Бесхозное кольцо

Угол Наличной и Уральской: транспортный мешок на ничьей земле

Автобусная площадка, на которую с такой неохотой заезжают водители, находится в очень плохом состоянии – это легко оценить по фото. Прямо на ней и у светофора часто возникают трудности с разъездом. На вопрос о том, почему город не следит за площадкой, в Смольном отвечают, что администрация просто не имеет на это права – земля находится в аренде у частного инвестора. 

И при ближайшем взгляде на эту ситуацию становится понятно, что автобусной площадки здесь вообще давно уже могло не быть. База Росреестра сообщает, что участок по адресу: Наличная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Уральской улицей), находится в аренде у компании «Золото Невы», в Комитете имущественных отношений эту информацию подтвердили. По данным СПАРК, основной вид деятельности компании – оптовая торговля, и она на 100% принадлежит ООО «Терра Авто» (среди других активов этого общества – еще несколько компаний, а принадлежит оно Владиславу Рыдаеву, владельцу нескольких автоцентров).

История этой аренды на удивление насыщена событиями – особенно для участка, где ничего за 6 лет не изменилось. Город передал землю (порядка 5300 кв. м) в аренду «Золоту Невы» в октябре 2010 года. Предполагалось, что на этом участке и на прилегающем инвестор построит многоэтажный гараж и передаст городу 15 машиномест (не менее, чем 524 кв. м). 

 

Это освобождало его от арендных платежей на время строительства (которое, как и срок договора, истекало 30 августа 2012 года). Все упиралось именно в автобусы: по условиям договора, до начала строительства компания должна была организовать другую площадку, по адресу, согласованному с КГА и Комитетом по транспорту. Такой участок обнаружился прямо по соседству – правда, он был занят гаражами. «Мы согласились, город расторг договоры с владельцами гаражей, договорились о выплате компенсаций, все договоренности были запротоколированы, – рассказывает гендиректор компании-инвестора Егор Облигенгарц. – Все шло отлично, пока на одном из совещаний не выяснилось, что к участку предполагаемой новой площадки нет подъездных путей. В данном случае подъездные пути – это фактически пробивка проспекта КИМа. Разумеется, ни один инвестор не возьмет на себя такие обязанности ни с того ни с сего. Так что было принято компромиссное решение – оставить кольцо на прежнем месте, уменьшив в полтора раза площадь инвестиционного участка, разработать заново проект и построить гараж на меньшей территории».

А тут еще и Комитет по градостроительству и архитектуре отменил проект планировки и межевания территории и взял год на разработку нового.

Из-за всех этих пертурбаций дело затянулось, пришло время депутатских запросов по поводу выполнения инвестиционных условий – а также судов. В арбитраж в 2012 и 2015 годах обращались КУГИ и Комитет имущественных отношений. Видя, что строительство не начинается, чиновники попытались расторгнуть договор, а также взыскать арендные платежи, ведь, по мнению чиновников, компания не выполняла условия, а значит, не могла быть освобождена от ренты. Суд отказал, отметив, что "нарушение сроков окончания проектирования и начала строительства Обществом обусловлено причинами, не зависящими от инвестора". Кроме того, во втором случае суд использовал следующую формулировку: «инвестор уведомлен о необходимости сохранения существующей автобусной отстойно-разворотной площадки в границах согласно фактическому использованию, то есть в границах участка, находящегося в аренде … что подтверждает объективные и не зависящие от инвестора причины, по которым инвестор не смог приступить к реализации второго этапа инвестиционного договора». 

К стройке «Золото Невы» не приступило до сих пор. Причина в том, что сейчас, по информации Смольного, договор аренды «действует в режиме неопределенного срока», хотя компания с 2012 года платит взносы. «Это значит, что разрешение на строительство каждый раз обновляется сроком на три месяца, – объясняет инвестор, – и его можно расторгнуть фактически по истечении квартала. Мы не готовы смириться с такой неопределенностью и затевать крупный проект».

С этим же связано и ужасное состояние автобусной площадки. Город действительно не имеет права проводить там ремонт – а у «Золота Невы» таких обязательств тоже нет. «Когда мы взяли участок в аренду, мы шли навстречу администрации и следили за состоянием площадки, хотя в инвестиционных условиях это не было записано, – говорит Егор Облигенгарц. – Где-то трамбовали, где-то подсыпали. Но когда Комитет имущественных отношений подал на нас в суд, наша позиция, что вполне логично, изменилась, мы все эти работы приостановили. И у города к нам по этому поводу претензий быть не может». 

При этом в Комитете имущественных отношений рассказали, что еще в июне на совещании по вопросу возможности обустройства разворотного кольца «принята к сведению информация Инвестора о готовности осуществлять временное содержание Площадки и оборудование ее в соответствии с инвестиционными условиями». Компании было предложено подписать соответствующую дорожную карту, однако у инвестора возникло к ней много замечаний, о чем компания сообщила в Комитет по инвестициям. В Смольном рассчитывают, что проект, который должен был завершиться еще в 2012 году, будет реализован в 2018 году, при этом автобусная площадка остается на прежнем месте.

Сейчас сложно предположить, как бы выглядел траффик на перекрестке Наличной и Уральской, если бы диспетчерскую станцию перенесли на соседний участок, с подъездом от проспекта КИМа, либо еще куда-то. Пока автовладельцам остается только привыкать к тому, что за вылет на скоростную трассу приходится платить заторами на подъезде к ней. По информации КРТИ, предпосылок для изменения схемы движения на Васильевском острове пока нет – как и для создания нового автобусного парка, о чем сообщает «Пассажиравтотранс».

Дирекция по организации дорожного движения также предлагает подождать запуска других связанных с ЗСД объектов (вроде моста через Серный остров), чтобы оценить плюсы и минусы новой схемы. Адресная инвестиционная программа ведомства по установке дополнительных светофоров в первую очередь нацелена на места повышенной аварийности, и данного перекрестка в ней нет. В дирекции отмечают, что вносить такие скорые правки в систему нецелесообразно – ведь она носит инерционный характер, и следует подождать пару месяцев до тех пор, пока водители «прикатают новую схему».

Собеседник в Смольном добавляет, что другой диспетчерской станции, где водители могли бы воспользоваться столовой и уборной, на острове нет. Была идея организовать подобную площадку на базе бывшего трамвайного парка на Среднем проспекте. Однако денег на это не нашли, сам парк признали объектом культурного наследия, а на территории открыли музей электрического транспорта. Так что перенаправить маршруты к новым перевалочным пунктам в ближайшее время не получится – даже на намывных территориях предусмотрено место исключительно для разворота, а не для стоянки автобусов.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (31)
Zabor
24 декабря 2016 г. 15:50
serg1956: +............Про то и речь
serg1956
24 декабря 2016 г. 13:31
Zabor: насчет кайфа "Адмиральцев" — полностью согласен
serg1956
24 декабря 2016 г. 13:19
vdaru: Пробивка до Кораблестроителей оставила бы все как есть — поток шел бы на Уральскую без вариантов А с Адмиральского можно ехать не обязательно на Уральскую, также как и с Мичманской. Чем жители Мичманской, Морской и других улиц хуже жителей Адмиральского? В данной ситуации все должны быть равны. Добавление Адмиральского ослабило бы поток по другим улицам.
vdaru
24 декабря 2016 г. 11:36
serg1956: На мой взгляд проще — не значит правильнее. Сейчас проблема съезда и заезда на ЗСД упирается в Уральскую улицу, которая и до этого была проблемной, а сейчас вообще превращается в ад. Повернуть налево с нее можно только после моста через Смоленку, но возросший поток на ЗСД превращает этот маневр в увлекательный эксперимент. (Кто мешает поставить там дополнительную секцию светофора — загадка). Увод потока на Мичманскую улицу оставил бы в покое жителей микрорайона (ну кроме тех, кто пользовался 162 маршруткой) и позволил бы водителям пробовать другие маршруты. Ну добавилось бы минут 5 по времени (светофоров там почти нет) — не смертельно. А так... Пробивка до Кораблестроителей оставила бы все как есть — поток шел бы на Уральскую без вариантов. Задача планирующих органов в ОРГАНИЗАЦИИ движения, а не в поиске улицы на которой живет меньше всего депутатов.
piter300
24 декабря 2016 г. 10:43
Нет, ребята, всё не так! Всё не так, ребята... Здание Автобусной диспетчерской и прилегающая территория(2-2.5 тысячи кв. метров) принадлежит СПб ГКУ ;Организатор перевозок." Само Здание диспетчерской официально находится под охраной КГИОПа. Решений ЗАКСа или Распоряжения Губернатора об изъятии(!) земли у Государственного казённого учреждения (раннее 4 автобусного парка) НЕТ. Земля НЕ законно передана Комитетом имущественных отношений во временное пользование ,в аренду, "золотым" юр.лицам. Чиновники от Комитета имущественных отношений ВО по определённым, личным причинам не могут прекратить аренду, а продать Государственную землю из под автобусов боятся. Страх сковал и СПб ГКУ "Организатор перевозок" и Администрацию ВО.
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