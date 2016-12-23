Угол Наличной и Уральской: транспортный мешок на ничьей земле

Угол Наличной и Уральской - место, где сплелись интересы автомобилистов, общественного транспорта, коммерческого арендатора и Смольного. Пока из этого родилась постоянная пробка.

Три недели прошло с открытия Центрального участка ЗСД со съездом на Васильевский остров. Те, кто теперь имеет возможность, к примеру, долететь без пробок до Богатырского проспекта, не нарадуются. Однако на углу Уральской и Наличной улиц, где находится автобусное кольцо для нескольких маршрутов общественного транспорта, образовалось настоящее «бутылочное горлышко». И, как выясняется, у этой проблемы есть своя многолетняя история.

«Воронка» перед ЗСД

Автомобилисты, которые двигаются по Наличной улице в сторону заезда на ЗСД, каждое утро встают в пробку на подъезде к Уральской улице. С начала декабря транспортный поток здесь предсказуемо увеличился, теперь в этом потоке – как и во встречном – зачастую можно увидеть большегрузы. Однако причина не только в открытии центрального участка диаметра.

Дело в том, что на пересечении улиц, напротив парка Декабристов, находится площадка для отстоя автобусов перед их выходом на маршрут. Сейчас сюда заведены 12 номеров: № 1, 6, 6А, 7, 41, 42, 47, 100, 128, 151, 152 и 158. На фотографиях видно, что с дисциплиной движения здесь большие проблемы: часть автобусов просто встают в крайнем правом ряду на Наличной, даже не заезжая на площадку. Те, кто все-таки намерен туда просочиться, встают в очередь с правым поворотником слева от них – в итоге вперед к Морской набережной проезжает только один ряд.

С выездом с площадки проблем даже больше. Водителям автобусов приходится перегораживать все движение к ЗСД, чтобы пересечь его и уйти налево. А вклиниться в мощный поток, который идет от залива, теперь стало гораздо сложнее, так что одним автобусом поперек дороги дело зачастую не ограничивается. К моменту, когда кольцо ЗСД было замкнуто, на выезде с территории диспетчерской станции установили светофор. «Зеленый свет горит считанные секунды, – говорит одни из водителей автобусов. – О каком вообще расписании можно говорить, если мы просто не можем выехать на маршрут вовремя». С этим, кстати, согласны и в «Пассажиравтотрансе», где отметили, что «продолжительность включения зеленого сигнала светофора для выезда автобусов недостаточна».

Водители общественного транспорта, которым приходится «закольцовываться» на углу Наличной и Уральской, вообще в выражениях не стесняются. Им, в отличие от большинства автомобилистов, оценить положительный эффект от открытия ЗСД сложно, так что они с началом декабря связывают только появление новых проблем.

Интересно, что об этих проблемах предупреждали в Смольном. «Мы просили учитывать при подготовке организации съезда, что у Наличной улицы есть троллейбусное и трамвайное кольцо и автобусная разворотная площадка, – рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту. – Решение принимал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, наша позиция остаётся прежней».

В КРТИ считают, что дело не в диспетчерской станции, а в разворачивающихся автобусах, которые останавливаются на Наличной улице, и отмечают, что средствами организации движения эту проблему не решить.

Кроме автобусного на этом перекрестке находятся троллейбусное (3 маршрута) и трамвайное кольца. Трамваям приходится встраиваться в поток, идущий с ЗСД, в результате на перекрестке становится вообще не протолкнуться.

В неудобном положении находятся жители многоэтажных домов 41 – 45 по Морской набережной. Из-за отсутствия проезда к скоростному диаметру по Адмиральскому проезду у них нет возможности выскочить из своих дворов на ЗСД. В теории, они должны ехать по набережной вместе с теми, кто движется с запада на восток, затем по Наличной – и разворачиваться на углу с Уральской. Однако при нынешней ситуации на перекрестке это превращается в утопию. Самые нетерпеливые разворачиваются с нарушением прямо на Морской набережной, самые законопослушные едут до Смоленки. Да и в обширных дворах этих многоэтажек, по словам жильцов, сейчас образовался траффик, мало уступающий по интенсивности тому, что идет по ЗСД.

Координатор "Городских проектов" в Петербурге Арсений Афиногенов считает, что в рамках существующей улично-дорожной сети хорошего решения этой проблемы быть не могло, нужно было выбирать между плохими.

«Одно плохое решение предполагало направление потока с ЗСД через тихие жилые кварталы, другое — проблемы для десятков тысяч жителей Васильевского острова, пользующихся маршрутами общественного транспорта, которые кольцуются в этом месте, – говорить специалист. – Власти выбрали второе. Хорошим решением было бы строительство продления набережной Макарова заранее и ввод ее в эксплуатацию одновременно с центральным участком ЗСД, а также мостом через остров Серный. Но этому помешала рассогласованность различных властных структур — строительство моста даже отменили, а затем снова к нему вернулись, — и в итоге мы имеем ту ситуацию, которая сложилась».

Бесхозное кольцо

Автобусная площадка, на которую с такой неохотой заезжают водители, находится в очень плохом состоянии – это легко оценить по фото. Прямо на ней и у светофора часто возникают трудности с разъездом. На вопрос о том, почему город не следит за площадкой, в Смольном отвечают, что администрация просто не имеет на это права – земля находится в аренде у частного инвестора.

И при ближайшем взгляде на эту ситуацию становится понятно, что автобусной площадки здесь вообще давно уже могло не быть. База Росреестра сообщает, что участок по адресу: Наличная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Уральской улицей), находится в аренде у компании «Золото Невы», в Комитете имущественных отношений эту информацию подтвердили. По данным СПАРК, основной вид деятельности компании – оптовая торговля, и она на 100% принадлежит ООО «Терра Авто» (среди других активов этого общества – еще несколько компаний, а принадлежит оно Владиславу Рыдаеву, владельцу нескольких автоцентров).

История этой аренды на удивление насыщена событиями – особенно для участка, где ничего за 6 лет не изменилось. Город передал землю (порядка 5300 кв. м) в аренду «Золоту Невы» в октябре 2010 года. Предполагалось, что на этом участке и на прилегающем инвестор построит многоэтажный гараж и передаст городу 15 машиномест (не менее, чем 524 кв. м).

Это освобождало его от арендных платежей на время строительства (которое, как и срок договора, истекало 30 августа 2012 года). Все упиралось именно в автобусы: по условиям договора, до начала строительства компания должна была организовать другую площадку, по адресу, согласованному с КГА и Комитетом по транспорту. Такой участок обнаружился прямо по соседству – правда, он был занят гаражами. «Мы согласились, город расторг договоры с владельцами гаражей, договорились о выплате компенсаций, все договоренности были запротоколированы, – рассказывает гендиректор компании-инвестора Егор Облигенгарц. – Все шло отлично, пока на одном из совещаний не выяснилось, что к участку предполагаемой новой площадки нет подъездных путей. В данном случае подъездные пути – это фактически пробивка проспекта КИМа. Разумеется, ни один инвестор не возьмет на себя такие обязанности ни с того ни с сего. Так что было принято компромиссное решение – оставить кольцо на прежнем месте, уменьшив в полтора раза площадь инвестиционного участка, разработать заново проект и построить гараж на меньшей территории».

А тут еще и Комитет по градостроительству и архитектуре отменил проект планировки и межевания территории и взял год на разработку нового.

Из-за всех этих пертурбаций дело затянулось, пришло время депутатских запросов по поводу выполнения инвестиционных условий – а также судов. В арбитраж в 2012 и 2015 годах обращались КУГИ и Комитет имущественных отношений. Видя, что строительство не начинается, чиновники попытались расторгнуть договор, а также взыскать арендные платежи, ведь, по мнению чиновников, компания не выполняла условия, а значит, не могла быть освобождена от ренты. Суд отказал, отметив, что "нарушение сроков окончания проектирования и начала строительства Обществом обусловлено причинами, не зависящими от инвестора". Кроме того, во втором случае суд использовал следующую формулировку: «инвестор уведомлен о необходимости сохранения существующей автобусной отстойно-разворотной площадки в границах согласно фактическому использованию, то есть в границах участка, находящегося в аренде … что подтверждает объективные и не зависящие от инвестора причины, по которым инвестор не смог приступить к реализации второго этапа инвестиционного договора».

К стройке «Золото Невы» не приступило до сих пор. Причина в том, что сейчас, по информации Смольного, договор аренды «действует в режиме неопределенного срока», хотя компания с 2012 года платит взносы. «Это значит, что разрешение на строительство каждый раз обновляется сроком на три месяца, – объясняет инвестор, – и его можно расторгнуть фактически по истечении квартала. Мы не готовы смириться с такой неопределенностью и затевать крупный проект».

С этим же связано и ужасное состояние автобусной площадки. Город действительно не имеет права проводить там ремонт – а у «Золота Невы» таких обязательств тоже нет. «Когда мы взяли участок в аренду, мы шли навстречу администрации и следили за состоянием площадки, хотя в инвестиционных условиях это не было записано, – говорит Егор Облигенгарц. – Где-то трамбовали, где-то подсыпали. Но когда Комитет имущественных отношений подал на нас в суд, наша позиция, что вполне логично, изменилась, мы все эти работы приостановили. И у города к нам по этому поводу претензий быть не может».

При этом в Комитете имущественных отношений рассказали, что еще в июне на совещании по вопросу возможности обустройства разворотного кольца «принята к сведению информация Инвестора о готовности осуществлять временное содержание Площадки и оборудование ее в соответствии с инвестиционными условиями». Компании было предложено подписать соответствующую дорожную карту, однако у инвестора возникло к ней много замечаний, о чем компания сообщила в Комитет по инвестициям. В Смольном рассчитывают, что проект, который должен был завершиться еще в 2012 году, будет реализован в 2018 году, при этом автобусная площадка остается на прежнем месте.

Сейчас сложно предположить, как бы выглядел траффик на перекрестке Наличной и Уральской, если бы диспетчерскую станцию перенесли на соседний участок, с подъездом от проспекта КИМа, либо еще куда-то. Пока автовладельцам остается только привыкать к тому, что за вылет на скоростную трассу приходится платить заторами на подъезде к ней. По информации КРТИ, предпосылок для изменения схемы движения на Васильевском острове пока нет – как и для создания нового автобусного парка, о чем сообщает «Пассажиравтотранс».

Дирекция по организации дорожного движения также предлагает подождать запуска других связанных с ЗСД объектов (вроде моста через Серный остров), чтобы оценить плюсы и минусы новой схемы. Адресная инвестиционная программа ведомства по установке дополнительных светофоров в первую очередь нацелена на места повышенной аварийности, и данного перекрестка в ней нет. В дирекции отмечают, что вносить такие скорые правки в систему нецелесообразно – ведь она носит инерционный характер, и следует подождать пару месяцев до тех пор, пока водители «прикатают новую схему».

Собеседник в Смольном добавляет, что другой диспетчерской станции, где водители могли бы воспользоваться столовой и уборной, на острове нет. Была идея организовать подобную площадку на базе бывшего трамвайного парка на Среднем проспекте. Однако денег на это не нашли, сам парк признали объектом культурного наследия, а на территории открыли музей электрического транспорта. Так что перенаправить маршруты к новым перевалочным пунктам в ближайшее время не получится – даже на намывных территориях предусмотрено место исключительно для разворота, а не для стоянки автобусов.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»