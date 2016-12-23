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23.12.2016 14:00
Дети "Фонтанки" допросили финского Деда Мороза Йоулупукки
В студию интернет-канала [Фонтанка.Офис] забежал на пару минут финский Дед Мороз по прозвищу Йоулупукки (что в переводе означает "рождественский козел"). Его сразу же взяла в оборот банда детей "Фонтанки" и в режиме блиц-опроса выяснила у финского гостя кое-какие подробности из его жизни.
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