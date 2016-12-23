Прокуратура Петербурга заставила полицию искать пятнадцать айфонов

Прокуратура Петербурга настояла на возбуждении уголовного дела по факту исчезновения пятнадцати iPhone у электронного дискаунтера «Ситилинк».

Как сообщается на сайте горпрокуратуры, меры прокурорского реагирования пришлось применить в связи с тем, что полиция не увидела состава преступления в том, что сотрудники магазина не досчитались девяти iPhone 6S и шести iPhone 6S Plus.

Согласно размещенной 23 декабря информации, инцидент произошел осенью 2016 года в торговой точке «Ситилинк», расположенной в Приморском районе. Под предлогом покупки злоумышленнику удалось похитить полтора десятка смартфонов общей стоимостью свыше 900 тысяч рублей.

Представитель ООО «Кронар» (юридическое лицо «Ситилинка») обратился в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано со ссылкой на отсутствие состава преступления.

С такой аргументацией не согласилась прокуратура, которая отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и настояла на квалификации – «мошенничество».

В адрес начальника УМВД России по Приморскому району прокуратурой внесено представление – "за нарушение разумных сроков доследственной проверки, а также неполноту проведенных первоначальных проверочных мероприятий".