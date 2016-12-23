Достижения дна: Бизнес-итоги 2016 года

23.12.2016 16:10

Мария Евневич и Игорь Водопьянов, фото: Валентин Беликов / ДП

Достигла ли российская экономика дна? В каком состоянии завершает год крупный бизнес? В какой валюте держать сбережения, куда вкладывать и где заработать? Подводим бизнес-итоги 2016 года с членом совета директоров "Максидома" Марией Евневич и управляющим партнером УК "Теорема" Игорем Водопьяновым.