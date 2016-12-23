Путин не исключает безвизовый режим между Россией и Грузией

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Грузии во время большой пресс-конференции, подтвердил, что Россия готова отменить визы для граждан Грузии, въезжающих в Россию.

«Очень важно наладить нормальные взаимоотношения со спецслужбами, чтобы этот режим не повлиял на безопасность», – отметил Путин.

Напомним, россияне сейчас могут посетить Грузию без визы, а вот южные соседи въехать в нашу страну без визы не могут.

Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 23 декабря в Москве.