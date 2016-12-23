Путин назвал безобразием отравление «Боярышником» в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос иркутского журналиста о массовых отравлениях «Боярышником» и мерах борьбы с алкоголизмом.

«Во-первых, в Иркутске произошла ужасная трагедия. Нет слов. Страшное безобразие. Контролирующие органы не предотвратили ее», – отметил президент на пресс-конференции 23 декабря. По его словам, ряд граждан иностранного государства организовали производство препарата для очистки ванн и использовали спирт, который является ядом.

«Один из деятелей решил заработать и использовал технический спирт», – сказал Путин.

Он сообщил, что считает правильной мерой борьбы с некачественным алкоголем повышение акцизов.

«Ссылки мелкого бизнеса о подорожании парфюмерии и моющих средств... мы должны понимать, что это не основание для того, чтобы это не делать», – подчеркнул президент.

По словам главы государства, алкоголизация — реальная проблема России, но не более, чем в других странах.

«Меня спрашивают: "А возле Кремля есть пивнушки?" Не знаю, но рядом со школой они не должны быть. Надо дальше продолжать напряженную многоплановую работу и применять комплекс мер, в том числе воспитательные», – отметил президент.

Напомним, что массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции.