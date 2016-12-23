Путин «благословил» Сечина на судебную тяжбу со СМИ

В России складывается опасный прецедент: по решению судов с сайтов снимают публикации о главе «Роснефти» Игоре Сечине, «Ведомости» должны уничтожить тираж газеты. Об этом журналисты рассказали на большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

«Сечин активно судится со СМИ, всегда исход процессов одинаков. Такие решения не создают ли опасный прецедент?» – спросили президента представители прессы.

«Вы сердитесь на Сечина, суды или на свои источники недостоверной информации?» – ответил на это Путин.

Президент также спросил, как еще должен отстаивать свои честь и достоинство глава «Роснефти».

«Сечин, как и другие, идет в суд, что ему еще остается», – сказал президент.

Он добавил, что если суд принимает такие решения в рамках закона, то «их нужно исполнять».

Пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным проходит 23 декабря в Москве.