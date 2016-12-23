Адвокат: Следствие препятствует регистрации брака Никиты Белых

Адвокат Андрей Денисов заявил, что следствие препятствует регистрации брака экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщает РИА Новости.

Денисов отметил, что Белых планировал жениться в следственном изоляторе еще летом, но следствие не отвечает на подобные запросы ни экс-губернатору, ни его защите.

«Под предлогом любых, очень странных деталей следствие находит любые способы всячески оттянуть. Приходим к абсурдным заявлениям, что ответ есть, но он где-то потерялся. Честно говоря, я сталкиваюсь с такой практикой впервые», — сказал Денисов.

В конце ноября Белых подтвердил, что намерен жениться в ближайшее время.