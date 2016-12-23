Владимир Путин — элите: Поскромнее надо быть

В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Екатерины Винокуровой из издания Znak.com о взаимоотношении президента и российской элиты. По словам журналиста, говорят президенту «одно, а на практике мы видим другое»: элита бросает вызов главе государства, саботируя его решения. В частности, Винокурова упомянула главу «Роснефти» Игоря Сечина, который вместо того, чтобы строить дом поскромнее, подал в суд на «Ведомости» – газету, написавшую о дорогом имуществе.

«Поскромнее надо быть, я это уже говорил и повторю еще раз. Надеюсь, они услышат. Это касается и премий, и доходов. Даже если это возможно в рамках закона, то нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей», – сообщил президент.

«Но журналисты тоже не всегда ведут себя аккуратно и вторгаются в частную жизнь публичных людей, – добавил Путин. – Нам всем нужно вырабатывать правила и их придерживаться на основе общего высокого культурного уровня».