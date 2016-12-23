Путину пожаловались на избиение петербургского журналиста

Журналист «Знак.ком» Екатерина Винокурова в ходе пресс-конференции 23 декабря пожаловалась президенту Владимиру Путину на избиение петербургского фотографа Давида Френкеля.

«Я не слышал таких фамилий, но посмотрю», – пообещал президент.

Напомним, внештатный фотокорреспондент «Коммерсанта» Давид Френкель был доставлен в 78-й отдел полиции 11 декабря 2016 года. Он освещал проведение ЛГБТ-акции, после которой на него напал один из активистов движения НОД. Френкель был доставлен в полицию, где к нему была вызвана психиатрическая бригада скорой помощи.

«Врач стал меня душить, а два санитара — выворачивать мне пальцы и связывать руки жгутом... Еще они пытались отобрать сумку с камерой, которую я удерживал локтями. Я сказал, что они заберут ее только через мой труп. "Не проблема", — ответили они. Все это время я кричал и звал на помощь, а сотрудники полиции смеялись и снимали на видео», – описывал ситуацию Френкель.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев пообещал взять под личный контроль проверку инцидента.