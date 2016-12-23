Представитель Витселя: Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, вопреки всем последним сообщениям, может остаться в клубе до лета 2017 года. Об этом заявил представитель футболиста Ален Гобле.

«Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», – цитирует Гобле «Р-Спорт».

Напомним, что «Зенит» требует от «Ювентуса» 15 миллионов евро, в то время как итальянцы не хотят платить за него больше шести. Из-за этого переговоры зашли в тупик.

Ранее появлялась информация о том, что в услугах Витселя заинтересовалась «Барселона», которая собирается подписать с ним контракт как раз летом 2017 года, когда у Витселя истечет срок действия соглашения с «Зенитом».