Михалков рискует разозлить президента Путина, критикуя “Ельцин-центр”

Журналистка из Екатеринбурга спросила Владимира Путина на большой пресс-конференции 23 декабря, как он относится к тому, что Никита Михалков критикует екатеринбургский «Ельцин-центр».

«Я разговаривал и с Никитой Михалковым, и с Татьяной Юмашевой (дочь Ельцина. – Прим. ред.), и с другими участниками. Со мной коллеги согласились, что есть вопросы, связанные с подачей информации об истории России. Некоторые вещи надо подавать более точно», – ответил Путин.

Президент также отметил, что он не против дискуссии, но она должна приводить к сближению, а не к разрыву.