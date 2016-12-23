Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад».

Ирина будет управлять коммерческими функциями в Архангельском, Вологодском, Новгородском, Петрозаводском, Калининградском, Мурманском, Псковском, Санкт-Петербургском, Сыктывкарском филиалах Tele2. В зону ответственности коммерческого директора входит контроль разработки и реализации маркетинговой стратегии, запуск новых продуктов, качество абонентского обслуживания и развитие дистрибуции в макрорегионе.

Ирина Третьякова окончила Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева и продолжила образование в Международном институте менеджмента ЛИНК (партнер The Open University Business School) по программе MBA Strategy (аккредитация Association of MBAs). До прихода в Tele2 Ирина два года работала директором Иркутского регионального отделения компании «МегаФон», до этого – руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке и руководителем коммерческого отдела в Красноярском региональном отделении компании.

Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: