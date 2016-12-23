Путин: Решу, участвовать или нет в выборах президента, когда созреет время

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников на пресс-конференции 23 декабря спросил Владимира Путина о том, почему именно он должен стать главой государства в 2018 году.

«Как бы вы ответили на вопрос, почему в 2018-м вы должны стать президентом России, и как бы вы ответили на вопрос, почему в 2018-м вы не должны стать президентом России?» – спросил Колесников.

«Провокатор», – рассмеялся глава государства, а затем сообщил, что будет смотреть на события в стране и мире и, исходя из них, примет решение, когда «время созреет».