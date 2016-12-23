Президент: Региональные элиты нужно обновлять

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о региональных властях. По словам сотрудника «КП» Александра Гамова, глава государства расставляет на местах губернаторов, близких к нему лично, но не имеющих отношения к регионам. Журналист попросил уточнить, продолжится ли такая тенденция?

«Элиты нужно обновлять. Это востребовано в регионах», – ответил Путин.

Он заметил, что в Коми, Кировской области и Севастополе новые руководители выбраны не по указанному Гамовым принципу.

«Все они энергичные и молодые. Критерии отбора – личные и деловые качества. Моя цель – благо России. Для этого, конечно, нужны люди. У нас 85 регионов, в подавляющем большинстве из них работают местные выходцы. Доверяем ли мы местным кадрам или нет? Конечно, доверяем», – заключил он.