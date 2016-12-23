Задержанный в Петербурге за критику правоохранителей в Сети арестован

Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Владимира Тимошенко, писавшего в сети уничижительные для силовиков посты.

Как стало известно «Фонтанке», фигурант уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства арестован на два месяца.

Напомним, что 43-летний Владимир Тимошенко был задержан сотрудниками следственного комитета Петербурга 21 декабря за текст, который был размещен в социальной сети «ВКонтакте» в январе 2015 года. Его опубликовала знакомая подозреваемого в одной из открытых групп соцсети.

В посте были употреблены высказывания, которые, предположительно, унижали достоинство сотрудников правоохранительных органов. ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В 2010 году Тимошенко был осужден в Новгородской области за попытку подготовки теракта, а именно подрыва стены Новгородского кремля.