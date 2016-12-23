Путин: Детей лучше не шлепать

Президент РФ Владимир Путин на традиционной пресс-конференции 23 декабря прокомментировал тему ювенальной юстиции. Одна из участниц мероприятия отметила, что ювенальная юстиция в России уже фактически есть: за шлепание ребенка родитель может отправиться на два года в тюрьму, а сосед отделается административным протоколом.

«Детей лучше не шлепать и не ссылаться на традиции ни родителям, ни соседям. Существует много других способов воспитания и без этого. Я, как и вы, – против перекошенных стандартов ювенальной юстиции. Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо», – добавил он.

Путин пообещал вновь вернуться к вопросу о ювенальной юстиции вместе с законодателями.