Путин объяснил, почему «не пошла» опера «Иисус Христос – суперзвезда»

Журналистка «Ленты.ру» на большой пресс-конференции Путина спросила президента о патриотических движениях: не происходит ли подмены понятий, когда хулиганство выдают за борьбу за духовность?

«Патриотизм, конечно, будем поддерживать, у нас нет другого объединяющего начала, – говорит Владимир Путин. – Стоит ли делить хулиганов на своих и чужих? Не стоит. Хулиганы они и есть хулиганы».

Оценивая выставку «Без смущения» знаменитого американского фотографа Джока Стерджеса, которая была закрыта под давлением организации «Офицеры России», Путин сказал: «Выставка – если бы ее кто-то не уничтожал, на нее бы и внимание не обратили».

Оперу петербургского театра «Иисус Христос – суперзвезда» на гастролях в Омске, по мнению главы государства, «закрыли» не патриоты. «Два месяца продавали, продали 46 билетов, поэтому устроители добровольно отказались от спектакля. А то, что эта сфера очень тонкая и нам нужен постоянный диалог с обществом, я с вами согласен», – говорит Путин.