Береговая охрана сняла дрейфующих рыбаков со льдин Финского залива

Сотрудники погрануправления проверили два десятка рыбаков, вышедших на лед в Финском заливе.

Правительство Петербурга запретило выход на лед под угрозой штрафа в размере 2,5 тысячи рублей. Однако любителей подледного лова не останавливает ни денежное взыскание, ни опасная близость судов, проходящих по Невской губе Финского залива.

Как сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Петербургу и области, накануне сотрудники Петродворцовой государственной районной инспекции вместе с представителями поисково-спасательной службы провели рейд. Всего было проверено 19 человек, несколько рыбаков сняты с дрейфующих льдин и перевезены на безопасное расстояние. Пока штрафы с нарушителей не взимаются, инспекторы ограничиваются профилактической беседой.