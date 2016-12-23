В Белоруссии обвинили Россию в недобросовестной конкуренции

Председатель совета республики (верхней палаты) национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович обвинил Россию в недобросовестной конкуренции, сообщает «БелТА».

Во время посещения завода «Белшин» он высказал озабоченность ростом импорта шин из России, аналоги которых производятся в Белоруссии.

«Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. Это создает неравные условия на общем нашем рынке», — заявил он.

Он отметил, что «это касается не только шинной продукции».

«По многим другим показателям мы не сближаемся в рамках формирования единого экономического пространства без изъятий и ограничений, а расходимся. К сожалению, это стремление выжить в трудное время в одиночку, я считаю, является ошибочным», — сказал Мясникович.