КС рассмотрит дело Дадина 24 января
Конституционный суд рассмотрит жалобу оппозиционера Ильдара Дадина 24 января 2017 года. Такая информация размещена 22 декабря на сайте КС.
Судьёй-докладчиком по делу будет Сергей Князев. На заседании также планируются выступления представителей Госдумы, правительства, президента и других органов власти.
Напомним, Дадин оспаривает статью 212.1 Уголовного кодекса. Она вводит миллионные штрафы и обязательные работы за «неоднократное нарушение установленного порядка организации» митингов. Норма появилась в российском законодательстве в 2014 году, и Дадин стал первым человеком, которого по ней осудили.
В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегеже. Позже Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что заключённый переведён на новое место отбывания срока и «чувствует себя хорошо».
Справка:
Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.
Ранее супруга Дадина Анастасия Зотова в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Дадина, оказавшегося в центре скандала с пытками в колонии № 7 в карельском городе Сегеже, перевели в колонию в Кирове, стали поступать утром 5 декабря. Эту информацию СМИ подтвердили во ФСИН РФ, не указывая, куда конкретно перевозят осужденного.