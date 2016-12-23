КС рассмотрит дело Дадина 24 января

Конституционный суд рассмотрит жалобу оппозиционера Ильдара Дадина 24 января 2017 года. Такая информация размещена 22 декабря на сайте КС.

Судьёй-докладчиком по делу будет Сергей Князев. На заседании также планируются выступления представителей Госдумы, правительства, президента и других органов власти.

Напомним, Дадин оспаривает статью 212.1 Уголовного кодекса. Она вводит миллионные штрафы и обязательные работы за «неоднократное нарушение установленного порядка организации» митингов. Норма появилась в российском законодательстве в 2014 году, и Дадин стал первым человеком, которого по ней осудили.

В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегеже. Позже Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что заключённый переведён на новое место отбывания срока и «чувствует себя хорошо».