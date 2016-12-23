Президент пообещал обеспечить права курдов

Президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос телеканала «Курдистан 24» о роли курдов в борьбе с террористами в Сирии и позиции Путина относительно Иракского Курдистана, который, по словам журналиста, встал на путь независимости.

«Права курдов будут обеспечены, но в каких формах, это зависит от Ирака и самих курдов. Вмешиваться в иракские внутренние процессы мы не собираемся», – ответил президент.

Он также отметил эффективность курдских боевых подразделений в борьбе с международным терроризмом.