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23.12.2016 14:47
Эпидемиолог Олег Парков - о том, как уберечь себя от гриппа
Что на практике означает превышение эпидемического порога? Нужно ли бежать и делать прививку от гриппа? И как обезопасить себя от респираторных вирусов? Рассказал известный петербургский врач-эпидемиолог Олег Парков.
Как стало известно «Доктору Питеру», в петербургской больнице от гриппа А умер приезжий из Москвы. Напомним, в Петербурге на прошлой неделе был превышен эпидемический порог по гриппу. В больницы города госпитализировали почти тысячу пациентов, большинство из них — дети. Как обезопасить себя и своих близких от гриппа и ОРВИ, говорим с врачом-эпидемиологом, руководителем отдела мониторинга Боткинской больницы Олегом Парковым.
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