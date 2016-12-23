Путин попросил не упоминать всуе запрещенную в России ИГИЛ

На большой пресс-конференции с Владимиром Путиным, которая проходит в пятницу, 23 декабря, в Москве, кавказские журналисты спросили: не стоит ли запретить в СМИ словосочетание «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация)?

«А вам можно что-то запретить?» – ответил вопросом Путин и добавил, что это бесперспективно.

Президент также отметил: «Но я бы хотел, чтобы всуе не потребляли слово «ислам» вместе с террором».