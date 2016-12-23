Путин анонсировал подачу российского газа в Крым

На итоговой пресс-конференции 23 декабря в Москве президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие 2-3 дня в Крым будет подан российский газ: «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газовой системы к магистральным газопроводам.

Также он сообщил, что после начала подачи газа начнется строительство двух электростанций на полуострове. К завершению их строительства в Крыму будет потребляться порядка 2 тысяч мегаватт.

«Пиковое потребление – 1100-1200, останется 800 мегаватт – задел для развития экономики Крыма», – отметил президент.